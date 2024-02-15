Тяжелое положение вынудило Фомина отказаться от личного водителя и пересесть на метро

В Кремле состоялся "Праздник для всех влюбленных МУЗ-ТВ". Телеверсия выйдет в эфир 1 марта. Среди звезд концерта была и Митя Фомин. С певцом встретился корреспондент "Утро.ру".

Столичный регион еще накануне стал накрывать мощный снежный циклон. И в городе начали образовываться пробки. Трудная дорожная ситуация вынудила Митю Фомина спуститься в подземку. Хотя обычно он передвигается по городу при помощи личного водителя, но тяжелое положение в котором артист оказался – опаздывал на концерт! – все поменяло.

"Я захожу в метро по мере необходимости, – рассказал певец "Утро.ру". – Сегодня я писал новый выпуск моей авторской программы, а потом с Ленинской слободы надо было доехать до Кремля. Я задремал в машине, а когда проснулся, то понял, что мы стоим на одном месте. Рядом оказалась станция метро Полянка, мы прыгнули туда и через пять минут вышли на Боровицкой у Кремля".

Певец говорит, что узнать его трудно. "Я же иду в метро в ярком концертном наряде! – пояснил он. – На мне – шапка-"петушок", куртка из искусственной цигейки. Но даже если люди меня узнают, то удивляются, протирают глаза и... снова упираются в свои гаджеты".

Недавно и певица Варвара призналась, что не брезгует метро. "У меня был концерт в центре, и я понимала, что в текущей дорожной ситуации мне быстрее доехать до "Крокуса" на метро, – пояснила корреспонденту "Утро.ру" Варвара. – На машине я бы из снегопада и пробок доехала только к окончанию концерта. А тут всего 40 минут, и я был уже в "Мякинино".