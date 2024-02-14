Лолита нашла способ спасти карьеру после отмены концертов

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После того самого "голого скандала" жизнь Лолиты Милявской уже ничем не напоминала ее прежнее положение на сцене. Нет ни концертов, ни одобрения публики, ни оваций с цветами. А все из-за появления на скандальной тусовке, за которую певице пришлось расплачиваться уже карьерой. По городам страны отменяют концерты, а сама Милявская с горечью наблюдает за тем, как в стане поклонников людей становится все меньше и меньше.
Лолита обратила внимание на то, что о ней говорят в социальных сетях лидеры общественного мнения. Вся беда в том, что ЛОМы не считают певицу "достаточно раскаявшейся". И поэтому исполнительница решила доказать обратное. В свое время Лолите пришлось побывать во многих госпиталях и увидеть не одного раненого солдата. И теперь, кажется, пришло время и для давних поездок.
Милявская назвала себя одной из первых певиц, выступавших с концертами в Донбассе. Однако едва ли это факт, со слов знаменитости, уже заинтересует активистов, вышедших на охоту.
Лолита заявила, что в скором времени отправится в один из новых регионов России, где примет участие в восстановлении храма – в назидание себе и всем тем, кто в комментариях желал ей и ее близким смерти. Таких хейтеров Лолита призывает к богобоязненности.
"Давайте так, я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете, чему радоваться", – высказалась Милявская напоследок.
Кстати, выступать на передовую отправился и Филипп Киркоров, стремящийся спасти свое положение на сцене, выхода на которую у него пока что нет.
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