Лолита нашла способ спасти карьеру после отмены концертов

Певица поступила по примеру Киркорова

После того самого "голого скандала" жизнь Лолиты Милявской уже ничем не напоминала ее прежнее положение на сцене. Нет ни концертов, ни одобрения публики, ни оваций с цветами. А все из-за появления на скандальной тусовке, за которую певице пришлось расплачиваться уже карьерой. По городам страны отменяют концерты, а сама Милявская с горечью наблюдает за тем, как в стане поклонников людей становится все меньше и меньше.

Лолита обратила внимание на то, что о ней говорят в социальных сетях лидеры общественного мнения. Вся беда в том, что ЛОМы не считают певицу "достаточно раскаявшейся". И поэтому исполнительница решила доказать обратное. В свое время Лолите пришлось побывать во многих госпиталях и увидеть не одного раненого солдата. И теперь, кажется, пришло время и для давних поездок.

Милявская назвала себя одной из первых певиц, выступавших с концертами в Донбассе. Однако едва ли это факт, со слов знаменитости, уже заинтересует активистов, вышедших на охоту.

Лолита заявила, что в скором времени отправится в один из новых регионов России, где примет участие в восстановлении храма – в назидание себе и всем тем, кто в комментариях желал ей и ее близким смерти. Таких хейтеров Лолита призывает к богобоязненности.

"Давайте так, я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете, чему радоваться", – высказалась Милявская напоследок.

Кстати, выступать на передовую отправился и Филипп Киркоров, стремящийся спасти свое положение на сцене, выхода на которую у него пока что нет.