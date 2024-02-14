Маргулис рассказал, чем его цепляет творчество SHAMAN

Экс-участник "Машины времени" в восторге от пения молодого исполнителя

Евгений Маргулис поделился своими впечатлениями от творчества SHAMAN (Ярослава Дронова). Как выяснилось, артист приглашал исполнителя хита "Я русский" на свое шоу задолго до того, как последний приобрел бешеную популярность. Первый раз Маргулис позвал Ярослава Дронова на свою программу еще в 2018 году. В то время молодой исполнитель пел песни про любовь, но позже, как известно, переключился на патриотическую тематику.

Критику в адрес SHAMAN Маргулис не поддерживает. Слухи о том, что Дронов взлетел благодаря теме патриотизма, а не своему таланту, 67-летний артист опровергает. Он считает, что просто так сложилось: творчество Ярослава было раскрыто в нужное время в нужном месте. "Он заложник своего имиджа," – подчеркнул Маргулис. Однако ж песни SHAMAN были написаны задолго до известных событий, как пояснил артист. Более всего его цепляет энергетика выступлений Ярослава. Евгений Маргулис назвал ее "зверской".

Напомним, что SHAMAN стал популярным в России благодаря исполнению песен, поддерживающих патриотическую тематику. Его хиты "Встанем" и "Я русский" стали одними из самых популярных композиций за последние два года. Творчество Ярослава Дронова вызывает разную реакцию у слушателей. Большинство россиян восхищаются его выступлениями. Однако некоторые находят в имидже певца некую неискренность. При этом зрительные залы на концертах 31-летнего исполнителя всегда забиты до отказа.

Ранее "Утро.ру" писало о причинах неожиданной отмены концертов SHAMAN.