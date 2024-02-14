"Отъявленные мерзавцы": Газманов бросился защищать Пугачеву

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Уехав из России, Алла Пугачева столкнулась со шквалом хейта. Певицу призывают "отменить" и забрать у нее все звания. А многие уверены, что Примадонна уже давно лишилась своего пьедестала и лишь потирают руки, претендуя на место королевы российской эстрады.
Есть среди коллег Аллы Борисовны и те, кто придерживается полярного мнения. Они считают, каким бы ни были политические взгляды исполнительницы, ее вклад в искусство неоценим.
Так думает и сын Олега Газманова Родион. Он заявил, что Алла Пугачева внесла в русскую культуру неоценимый вклад и ее место занять не сможет никто. Также он отметил, что каких бы взглядов ни придерживался человек и каким бы "отъявленным мерзавцем" он ни был, это не делает плохими все написанные им песни. Кроме того, Газманов-младший уверен, что отказаться сейчас от песен Примадонны — равно измене самому себе.
"Мы же это слушали, под это танцевали, пели, под эти песни влюблялись, целовались, женились. И почему мы сейчас говорим, что это плохие песни? Мы таким образом предаем сами себя", — бросился защищать Пугачеву сын Газманова.
Исполнитель добавил, что без Аллы Борисовны не было бы российской эстрады в том виде, в котором мы знаем ее сейчас. А значит, отказываться от творчества артистки он не собирается.
Ранее Олег Газманов пожаловался на серьезные проблемы после отмены концертов.
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