Муж-иноагент Пугачевой стоит первый в очереди на конфискацию имущества по новому закону

Муж-иноагент Пугачевой стоит первый в очереди на конфискацию имущества по новому закону
Фото: Gennadii Usoev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юморист обещает без боя не сдаваться

Президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и преступления против безопасности государства. Правда, конфискации подлежат не все деньги, ценности или иное имущество, а лишь те, которые были получены в результате деятельности, направленной против безопасности России. 

Как считают эксперты, первый в очереди на конфискацию – признанный иностранным агентом пятый муж Пугачевой. Он мелет языком такую чушь, что давно уже подписал себе приговор. К тому же, по мнению Минюста, получает финансирование из недружественной нам Украины.

А конфисковывать у юмориста есть что. И его главный актив – подмосковной замок площадью в 2,3 тысячи квадратов. В поместье есть все для комфортной и роскошной жизни: семейный кинотеатр, бассейн, подземный гараж и куча произведений искусства и даже амфитеатр. Еще гектар занимает приусадебный участок. Ежемесячное обслуживание особняка обходится примерно в восемь тысяч долларов.

Фото: Gennadii Usoev / Global Look Press / www.globallookpress.com

Но иностранный агент уже предупредил, что будет обороняться и без боя изъять дом не даст. "Когда я строил это фортификационное сооружение, знал, что его попытаются забрать. Превратим это в настоящий штурм. Я буду лить горячую смолу на головы будущим пионерам, отстреливаться. У меня очень хорошие перспективы", – пообещал он.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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