Блиновская публично разрыдалась из-за тяжелой жизни в СИЗО

Блогер умоляет отпустить ее домой

Из-за нежелания платить налоги известная марафонщица Елена Блиновская в конце концов оказалась за решеткой. За судьбой звезды интернета продолжают внимательно следить миллионы людей. Судя по всему, Елена сейчас испытывает настоящее эмоциональное потрясение. Из-за тяжелой жизни в СИЗО она закатила публичную истерику.



Во время очередных слушаний дела знаменитость не сдержалась и начала рыдать. Блогер очень переживает из-за того, что оказалась оторвана от любимых детей. Блиновская решила попробовать вызвать жалость у суда, сообщив, что без матери ее любимые детки начали болеть и в целом очень тяжело переживают разлуку.



Стоит напомнить, что изначально к Блиновской отнеслись со снисхождением. Несмотря на астрономическую задолженность перед налоговой, девушку не стали заключать под стражу, а отправили под домашний арест. Однако Елена не оценила доброго отношения и начала нарушать условия содержания – даже закатила шумную вечеринку.



В итоге суд отказался выпускать Блиновскую из-под стражи, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Блогер останется в СИЗО, как минимум, до 26 апреля.



К слову, ранее стали известны личности сокамерниц Елены Блиновской в СИЗО. Блогер оказалась в неплохой компании.

