Блиновская публично разрыдалась из-за тяжелой жизни в СИЗО

Блиновская публично разрыдалась из-за тяжелой жизни в СИЗО
Елена Блиновская. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Блогер умоляет отпустить ее домой

Из-за нежелания платить налоги известная марафонщица Елена Блиновская в конце концов оказалась за решеткой. За судьбой звезды интернета продолжают внимательно следить миллионы людей. Судя по всему, Елена сейчас испытывает настоящее эмоциональное потрясение. Из-за тяжелой жизни в СИЗО она закатила публичную истерику.

Во время очередных слушаний дела знаменитость не сдержалась и начала рыдать. Блогер очень переживает из-за того, что оказалась оторвана от любимых детей. Блиновская решила попробовать вызвать жалость у суда, сообщив, что без матери ее любимые детки начали болеть и в целом очень тяжело переживают разлуку.

Стоит напомнить, что изначально к Блиновской отнеслись со снисхождением. Несмотря на астрономическую задолженность перед налоговой, девушку не стали заключать под стражу, а отправили под домашний арест. Однако Елена не оценила доброго отношения и начала нарушать условия содержания – даже закатила шумную вечеринку.

В итоге суд отказался выпускать Блиновскую из-под стражи, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Блогер останется в СИЗО, как минимум, до 26 апреля.

К слову, ранее стали известны личности сокамерниц Елены Блиновской в СИЗО. Блогер оказалась в неплохой компании.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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