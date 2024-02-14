Украинского фаворита Пугачевой Бублика лишили концертов в России

У музыканта отменились выступления в нескольких городах

Шансонье Михаил Бублик, известный в России как фаворит Аллы Пугачевой, остался без концертов в нашей стране. Выступления украинского музыканта, которые он планировал в рамках российского гастрольного тура, были перенесены на полгода. Эксперты считают, что это не гарантирует то, что концерты Михаила состоятся в России в принципе. Сообщается, что выступления сорвались из-за политической позиции певца.

Так, известно, что Бублик выйдет на сцену Тамбова, Воронежа и Липецка не в феврале, как обещал, а в октябре. Жителей столицы и Московской области своими песнями фаворит Примадонны порадует только в декабре 2024 года.

Шансонье стал широко известен в России благодаря Пугачевой. Именно она привезла парня с Украины, как говорится, отмыла, принарядила и отправила в мир шоу-бизнеса. За короткий промежуток времени Михаил стал невероятно популярен. Сообщается, что Бублик выступал даже в Кремле, а гонорары достигали сумм в миллионы рублей.

С небес на землю шансонье спустили на российско-украинской границе. Музыкант планировал вернуться в страну, которой обязан своей знаменитостью, однако в его телефоне нашли переписки, в которых он высказывался против российской власти. Въезд в Россию Михаилу запретили. Однако автор песни "Сам тебя выдумал", судя по всему, все еще надеется вернуться.