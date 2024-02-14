Оскорбивший патриотов сатирик Геннадий Хазанов вернулся за деньгами русских

Артист планирует дать несколько концертов

После событий февраля 2022 года российские знаменитости поделились на несколько лагерей: большинство выступили с твердых патриотических позиций, другие начали громко критиковать решения Кремля. Нашлись и те, кто пытается усидеть на двух стульях. Например, популярный в нашей стране сатирик Геннадий Хазанов открыто не осуждал проведение спецоперации, однако предпочел перебраться за границу, откуда уже успел оскорбить патриотов. Теперь же неоднозначно ведущий себя артист решил приехать на заработки в Россию.



По имеющейся информации, уже завтра, 15 февраля, Геннадий Хазанов будет выступать в российской столице в театре Елены Камбуровой. Надо полагать, артист собирается неплохо заработать на билетах, которые скупят поклонники его творчества.



Напомним, вопросы к Геннадию Хазанову появились после того, как он записал видеообращение, в котором порассуждал на тему природы патриотизма. Прикрываясь философскими размышлениями классиков, Хазанов акцентировал внимание на мысли, согласно которой "патриотизм есть рабство". Учитывая ситуацию в стране и резко возросшую любовь к родине среди россиян, подобные заявления многим показались оскорбительными.



Тем более, что и дочь Геннадия Хазанова ведет себя не достойным подражания образом. Наследница, в отличие от отца, не стесняется открыто критиковать нашу страну. Буквально недавно она решила рассказать иностранцам про "страшную правду" о России.

