Оскорбивший патриотов сатирик Геннадий Хазанов вернулся за деньгами русских

Оскорбивший патриотов сатирик Геннадий Хазанов вернулся за деньгами русских
Геннадий Хазанов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист планирует дать несколько концертов

После событий февраля 2022 года российские знаменитости поделились на несколько лагерей: большинство выступили с твердых патриотических позиций, другие начали громко критиковать решения Кремля. Нашлись и те, кто пытается усидеть на двух стульях. Например, популярный в нашей стране сатирик Геннадий Хазанов открыто не осуждал проведение спецоперации, однако предпочел перебраться за границу, откуда уже успел оскорбить патриотов. Теперь же неоднозначно ведущий себя артист решил приехать на заработки в Россию.

По имеющейся информации, уже завтра, 15 февраля, Геннадий Хазанов будет выступать в российской столице в театре Елены Камбуровой. Надо полагать, артист собирается неплохо заработать на билетах, которые скупят поклонники его творчества.

Напомним, вопросы к Геннадию Хазанову появились после того, как он записал видеообращение, в котором порассуждал на тему природы патриотизма. Прикрываясь философскими размышлениями классиков, Хазанов акцентировал внимание на мысли, согласно которой "патриотизм есть рабство". Учитывая ситуацию в стране и резко возросшую любовь к родине среди россиян, подобные заявления многим показались оскорбительными.

Тем более, что и дочь Геннадия Хазанова ведет себя не достойным подражания образом. Наследница, в отличие от отца, не стесняется открыто критиковать нашу страну. Буквально недавно она решила рассказать иностранцам про "страшную правду" о России.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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