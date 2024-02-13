Отправившийся на передовую Киркоров обратился к Родине

Певец поделился своими мыслями об отъезде из страны

Филипп Киркоров, как выяснилось, появился на передовой. По сообщениям источника, поп-король выступил в зоне боевых действий для поддержки российских бойцов. Об этом свидетельствуют кадры, которые появились в Сети 13 февраля.

В программе народного артиста были не только выступления. Киркоров пообщался с местными жителями. Также артист привез гуманитарную помощь и оплатил медицинское оборудование, необходимое для местного детского центра.

А еще отправившийся на передовую Киркоров обратился к россиянам с пояснением вопроса о возможном его отъезде из страны.

"Уезжать никуда не собираюсь. Живу здесь, жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, Бедрос -папа", – заявил поп-король.

Новость о появлении Филиппа Киркорова в ДНР прокомментировала и Мария Захарова. Официальный представитель МИДа заявила, что это не единственный случай, когда артист оказывает помощь нуждающимся и обездоленным.

Популярный общественный деятель отметил, что Филипп – один из немногих артистов, кто нашел в себе силы съездить в ДНР для оказания людям помощи и поддержки. Также он подчеркнул, что ранее Киркоров ездил в Крым и всегда озвучивал свою позицию.

Напомним, что после "голой" вечеринки Ивлеевой Филипп Киркоров пропал с экранов ТВ. Поп-короля перестали снимать и даже вырезали кадры с ним из новогодних огоньков. За свое участие в этом мероприятии, которое вызвало много критики со стороны общественности, Киркоров принес извинения публично.

Ранее "Утро.ру" писало, что двойник Киркорова рассказал о падении спроса на свои выступления.