"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Филипп Киркоров всегда подчеркивал, что любит Россию и уезжать не собирается. А цветы после концертов он часто относит на Могилу неизвестного солдата или в храмы. Но все это в конце декабря прошлого года не спасло короля российской эстрады от гонений и санкций. Он "вошел не в ту дверь", как сам выразился, попав на "голую" вечеринку Анастасии Ивлеевой. И в итоге был вырезан из новогодних "огоньков" и лишился концертов.

Но, как говорил мудрый царь Соломон, "время разбрасывать камни и время собирать камни". Сейчас Киркоров именно сбором и занялся. Он неожиданно приехал в прифронтовую Горлову, чтобы спеть перед бойцами. Писали, что исполнитель хитов "Снег" и "Жестокая любовь" привез не только гуманитарную помощь и подарки, но и выступил перед пациентами городской больницы, оплатил стоимость десятков кондиционеров и различного медицинского оборудования для местного детского центра, пообещал помочь в протезировании нескольким солдатам. Примечательно, что подарки певца была упакованы в огромные пакетов с надписью King (Король).

Он прямо как Генерал из филатовского "Сказа про Федота-стрельца", который говорил:

Сознаю свою вину.

Меру. Степень. Глубину.

И прошу меня направить

На текущую войну.

Правда, не все поверили в искренность певца. "Испугался, что останется без заработков", "Филька защищает свои миллионные доходы", "Не от чистого сердца он это делает, это способ отмазаться", "Сомневаюсь, что среди участников спецоперации есть почитатели его таланта, посмотрите на выражение лиц ребят", "Его присутствие на передовой – оскорбление для солдат", Гоните лупатого какаду оттуда!", "Это не прачечная, чтобы отмывать репутацию", – обсуждают люди кадры с передовой.