Стало известно о романе Тома Круза со светской львицей из России

Стало известно о романе Тома Круза со светской львицей из России
Том Круз. Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
У пары 25-летняя разница в возрасте

Том Круз и экс-модель из России Эльсина Хайрова официально объявили о своем романе. Об этом сообщает портал Page Six. Между 61-летним американцем и 36-летней россиянкой давно были чувства, но они их тщательно скрывали, передает источник. Однако сейчас правда выплыла наружу, и ее подтвердили знакомые звезд. 

"В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель",  —  рассказали очевидцы отношений Тома и Эльсины. 

Впрочем, для Круза и Хайровой это не повод теперь везде ходить за ручку вместе. После объявления себя парой они лишь однажды появились на светском мероприятии, и то не вместе. На гала-ужин, где главным гостем был принц Уильям, возлюбленные прибыли на разных автомобилях и в разное время. 

Однако звездную пару все же заметили мило щебечущими вместе. Том Круз и Эльсина Хайрова вышли на прогулку в Гайд-Парк, передает портал "Ридлайф.ру". Также очевидцы рассказали, что их видели в нескольких элитных ресторанах за ужином. 

Источник сообщает, что американский актер заинтересовался российской светской львицей в прошлом году. Они познакомились на одной из вечеринок. Тогда американские СМИ писали, что Круз был будто одержим Эльсиной. 

Звезда Голливуда был трижды женат. Его последний брак с Кэти Холмс распался в 2012 году. Эльсина Хайрова была замужем за российским олигархом Дмитрием Цветковым. Они развелись в 2022 году. 

Ранее российский актер Павел Деревянко официально объявил о своих отношениях. 

Источник: Page Six ✓ Надежный источник
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