Строки композиции полностью исполнились

Судьба бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой продолжает интересовать публику. Более того, сегодня за каждым шагом певицы следят с максимально пристальным вниманием. Также публика с большим удовольствием ворошит прошлое артистки. Так, в старом хите звезды обнаружили таинственное "пророчество", которое уже успело сбыться.



Речь идет о хорошо знакомой многим поклонникам творчества Пугачевой композиции "Без меня". Ее текст и музыка появились целых четыре десятилетия назад благодаря поэту Илье Резнику и композитору Раймонду Паулсу.



Внимательные фанаты уверены, что песня, которая посвящена возлюбленному, покинувшему родные места, буквально предсказала историю Пугачевой и ее последнего мужа-иноагента.



В частности, в хите восьмидесятых годов прошлого века есть такие строки:

"Знаю, милый, знаю, что с тобой. Потерял себя ты, потерял. Ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал".

Поклонники полагают, что эти слова прекрасно описывают текущее положение дел в семье Пугачевой. Ей пришлось последовать на чужбину за супругом Максимом Галкиным*, который фактически потерял все связи с родной Россией и теперь вынужден слоняться по чужим странам.



К слову, ранее Алла Пугачева раскрыла интимный секрет Филиппа Киркорова.

*признан иноагентом в РФ