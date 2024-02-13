Двойник Киркорова рассказал о падении спроса на свои выступления

Артист озвучил процент, на который упал интерес зрителей к его творчеству

Последствия участия в "голой" вечеринке Ивлеевой пришлось расхлебывать не только Филиппу Киркорову, но и тем, кто на него похож. Так, например, артист пародийного жанра из Краснодара Кирилл Подлужный, который выступает как двойник поп-короля, потерял часть заработка. Это случилось по причине отказа от его выступлений.

По словам Подлужного, интерес публики к его творчеству снизился на 20%. Однако работа все равно идет, и заказы у артиста расписаны на несколько месяцев вперед. Похоже, что люди все равно хотят видеть на своих корпоративах, мероприятиях и свадьбах двойника Киркорова.

Кстати, пародист встал на защиту своего кумира. Кирилл Подлужный считает, что ситуация вокруг Примадона российского шоу-бизнеса больше похожа на "показательную порку". Южанин отметил тот факт, что не все присутствующие на той самой вечеринке подверглись гонениям. Артист привел в пример Глюкозу, Ольгу Орлову, Диму Билана, к которым не возникло вопросов после участия в мероприятии.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров возвращается на экраны ТВ. После непродолжительного отсутствия на российском телевидении поп-король снова появится в шоу "Маска" на НТВ. Также стало известно, что Киркоров примет участие в другом телепроекте. Это программа "Звезды", где мэтры юмора будут учить знаменитостей смешить публику.

Ранее "Утро.ру" писало об отмене и других артистов.