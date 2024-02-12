Ветлицкая назвала цену за выступление на частной вечеринке в России

Ветлицкая выставила ценник за возвращение в Россию
Наталья Ветлицкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица ищет наиболее выгодные предложения

Российская исполнительница Наталья Ветлицкая, вот уже много лет проживающая в Испании, готова заработать в родной стране на частных мероприятиях – за выход исполнительница хита "Изучай меня" просит 4 миллиона рублей.

Бывшая солистка "Миража", по некоторым данным, готова прилететь ради хороших гонораров в Москву – только перед этим ее менеджеры предварительно оценят статус компании, решившей заказать исполнительницу. Наталья довольно избирательна к заказчику.

Напомним, Ветлицкая проживает на территории Испании уже более одиннадцати лет. Изначально ссылалась на необходимость отвезти дочку на море – по советам медиков. А в 2019-м певица вдруг заявила, что желает вернуться к карьере из-за проблем с деньгами. И спустя некоторое время действительно возобновила концертную деятельность, которую, однако, вскоре прекратила. 

В Москве у Натальи имеется 200 квадратов жилья на Малой Бронной, а также фирма, специализирующаяся на недвижимости. Дела, впрочем, идут не слишком хорошо: за позапрошлый год выручка дошла только до 4 миллионов рублей.

Источник: SHOT • Требует проверки
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