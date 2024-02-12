Муж Боярской рассказал о своем патологическом страхе

Муж Боярской рассказал о своем патологическом страхе
Максим Матвеев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Максим Матвеев сделал неожиданное признание о страхе детства

Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев признался, что в свой 41 год до сих пор испытывает страх, который однажды пережил в детстве. Артист приложил немало усилий, чтобы справиться с последствиями психологической травмы. Однако же отголоски произошедшего иногда настигают Матвеева, о чем он сам поведал в эфире телешоу.

Как оказалось, в детстве актер пережил травму одиночества: в возрасте пяти лет он потерялся на вокзале. Пока Максима искали родные, ребенок испытал сильнейший стресс. После случившегося артист боялся оставаться один. Время, проведенное в одиночестве, тянулось невероятно долго, по его словам.

Ко всему прочему, будучи ребенком, муж Боярской очень боялся темноты. Как рассказал артист в эфире программы "Однажды" на НТВ, для него всегда было испытанием оставаться дома одному. В такой ситуации он обычно включал везде свет. А когда нужно было ночью встать, маленький Максим испытывал жуткий страх, если в коридоре не было света и приходилось идти в полумраке.

Ко всему прочему, заслуженный артист России отметил, что с детскими фобиями он справился не так давно. Муж Боярской поделился откровенным признанием: долгое время он ощущал холодок, пробегающий по спине, когда оказывался в ситуации, чем-то напоминающей ему детские фобии.

Кстати, ранее мы рассказывали, кого из российских релокантов поддержал Матвеев.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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