Даня Милохин жестко раскритиковал SHAMAN и его творчество

Блогер отказался начинать карьеру в боксе под песню "Я русский"

После своего побега из России Даня Милохин активно занялся спортом. В Арабских Эмиратах, где блогер живет сейчас, скоро его ждет поединок с Аджмалом Ханом. Это первый бой Милохина с профессиональным бойцом. Блогер заявил, что как спортсмен он будет представлять свою страну. Однако появляться на ринге в сопровождении хита "Я русский", который поет SHAMAN, Даня отказался, заявив, что это сильно навредит его карьере.

"Точно не под трек SHAMAN "Я русский" – это кринж.<...>Все подумали бы, что это угар, и не восприняли бы мой бой всерьез", – раскритиковал исполнителя и его творчество тиктокер.

Бой с профессиональным боксером из Индии пройдет в Дубай в середине февраля. Милохин заявил, что это будет началом его профессионального пути в мире спорта, и какими бы ни были результаты, он его продолжит, заверил 22-летний россиянин. Впрочем, известно, что соперник Дани гораздо старше и опытнее. Кроме того, у Аджмала это не первый выход на ринг, у него уже были профессиональные бои.

Несмотря на свой побег, Милохин планирует представлять Россию на поединке. Он рассказал, что ему все равно, если кто-то против этого, добавив, что никто не сможет лишить его гражданство без веской причины.