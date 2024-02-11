Фадеев продал права на исполнение хита "Мой мармеладный" иностранному артисту

Песня пользуется невероятной популярностью на Западе

Успех песни "Мой мармеладный" в исполнении Кати Лель, выпущенный еще двадцать лет назад, вдруг обрел невероятную популярность в западных социальных сетях. Естественно, песней заинтересовались продюсеры, с которыми пришлось иметь дело уже Максиму Фадееву, выступившему в качестве автора и создателя хита.

Экс-ведущий "Голоса" указал, что на взлетевший в соцсетях трек начали поступать массовые запросы – более сотни из Штатов, Британии, Германии, КНР, Италии и множества других стран.

Основная часть переговоры пришлось завершать уже тогда, когда иностранным коллегам доводили информацию о необходимости перечислять средства за использование авторских прав на счет российского банка. Теперь это, как известно, серьезная проблема – западные агенты ссылались на невозможность отправить роялти и фиксированные вознаграждения на счета подсанкционных организаций. Увы, у Фадеева нет ни оффшоров, ни иного иностранного бизнеса.

"Я же веду бизнес только в своей стране, в России", – подчеркнул продюсер.

В итоге один артист все-таки смог договориться с Фадеевым, предоставив убедительный кавер на "Мой мармеладный". Однако имя музыканта Максим отказался раскрывать – лишь уточнил, что релиз состоится в феврале.