Российская актриса дала совет изгнанному из "Белого лотоса" Биковичу

Российская актриса дала совет изгнанному из "Белого лотоса" Биковичу
Милош Билович. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Артисту посоветовали обратить внимание на отечественные проекты

Актриса Анна Снаткина заявила, что ее коллега Милош Бикович должен только радоваться возможности принять участие в отечественных проектах. Комментируя отсутствия сербского артиста в сериале "Белый лотос", звезда заявила, что понятия не имеет, по какой причине продюсеры отказались утверждать Милоша на роль в "Белом лотосе".

"Мне кажется, надо радоваться, если ты принимаешь участие в наших классных проектах, потому что мне кажется, у них тоже очень много проигрышных проектов", – высказалась актриса в интервью для "Пятого канала".

Напомним, продюсеры прекратили сотрудничество с Биковичем после того, как МИД Украины раскритиковал HBO за сотрудничество с артистом, "поддерживающим Россию с начала полномасштабного вторжения".

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