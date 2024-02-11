Российская актриса дала совет изгнанному из "Белого лотоса" Биковичу

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Актриса Анна Снаткина заявила, что ее коллега Милош Бикович должен только радоваться возможности принять участие в отечественных проектах. Комментируя отсутствия сербского артиста в сериале "Белый лотос", звезда заявила, что понятия не имеет, по какой причине продюсеры отказались утверждать Милоша на роль в "Белом лотосе".
"Мне кажется, надо радоваться, если ты принимаешь участие в наших классных проектах, потому что мне кажется, у них тоже очень много проигрышных проектов", – высказалась актриса в интервью для "Пятого канала".
Напомним, продюсеры прекратили сотрудничество с Биковичем после того, как МИД Украины раскритиковал HBO за сотрудничество с артистом, "поддерживающим Россию с начала полномасштабного вторжения".
Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием
Некоторые политики стараются усугубить ситуацию