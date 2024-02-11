"Пошли большие деньги": Топалов назвал причину ненависти к Лазареву

"Пошли большие деньги": Топалов назвал причину ненависти к Лазареву
Сергей Лазарев и Влад Топалов. Фото: Natalya Loginova/www.globallookpress.com
Группе "Smash!!" было суждено развалиться из-за успеха

В начале нулевых музыкальный дуэт "Smash!!" пользовался невероятной популярностью у молодежи. Однако существовал он недолго – группа распалась из-за ссоры Сергея Лазарева с Владом Топаловым.

А ведь в первые годы друзья прекрасно ладили – обучались вокалу, постоянно пропадали на репетициях и устраивали шоу на гастролях. Однако отношения начали постепенно портиться. 38-летний Влад теперь признается, что в тот момент стал страдать от звездной болезни.

"Я – известный молодой человек с неплохой внешностью. Мои песни – из каждого утюга. У меня своя машина, квартира в центре столицы. Родители в разводе, и никто меня не контролирует. Формула полного провала", – рассуждает Топалов.

И вкусившего славы Влада разнесло – артист уже не желал стараться и работать на свое имя. А Лазарев, тем временем, уже махнул рукой на коллегу и решил, что не нуждается ни в ком. И между старыми друзьями не осталось ничего, кроме ненависти друг к другу.

А ведь работа дуэта держалась не на контракте, а на добрых отношениях. Отец Влада выступал в качестве продюсера группы. И в Smash Топалов оказался в более выгодной позиции – Топалову пришлось решать проблему через адвокатов.

"Когда пошли большие деньги, было уже поздно. Поздно мы спохватились", – признается Влад.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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