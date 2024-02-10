Милохин высказался о лишении гражданства России

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Известный блогер Даня Милохин после своего бегства из России обосновался в ОАЭ. Там он стал заниматься боксом и решил строить в этом направлении свою карьеру. Скоро у парня состоится первый профессиональный бой с Аджмалом Ханом из Индии. Как заявил тик-токер, на поединке он намерен представлять собственную страну.
В интервью Sports24 Милохин заявил, что является россиянином, у него есть российский паспорт и говорит он на русском языке, поэтому ничего странного в таком решении нет. Если кто-то недоволен тем, что на ринг он планирует выйти с российским флагом, то его это не волнует.
"Еще раз – я русский, и у меня будет сложно забрать гражданство без какой-либо причины", – отметил Милохин.
Блогер утверждает, что, независимо от результатов, он не намерен бросать спортивную карьеру. По словам Дани, поединок 16 февраля в Дубае будет началом в его профессиональном пути.
Ранее россияне резко отреагировали на Даню Милохина, который неожиданно вспомнил о своих корнях.
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