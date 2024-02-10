Состояние Боярского после операции удовлетворительное: чувствует себя хорошо

Состояние Боярского после операции удовлетворительное: чувствует себя хорошо
Михаил Боярский. Фото: Andrey Fedechko/Global Look Press /globallookpress.com
В данный момент актер находится в Мариинской больнице

Заслуженному Д`Артаньяну страны сделали операцию на сердце. Состояние после операции удовлетворительное: любимец россиян чувствует себя хорошо.

В Мариинскую больницу актер прибыл несколькими днями раньше, чтобы лечь на плановую госпитализацию. В рамках его пребывания в клинике планировались коронарография и стентирование.

Напомним, в прошлом году исполнителя роли дона Сезара де Базана экстренно госпитализировали в Петербурге, потому что у него произошел сердечный приступ. Родные всполошились и оставались рядом с отцом и мужем, искренне переживая за его жизнь и здоровье. К счастью, обошлось.

В тот раз врачи обследовали звездного пациента, оценив его состояние как "средней тяжести" и, проведя лечение, выписали Боярского домой. После этого многие поклонники таланта считали, что актер наконец оставит сцену и киноэкран, но едва поднявшись с больничной койки, Боярский отправился в театр играть в спектакле.

Его друг, актер театра и кино Марк Горонок, уверен, что причина проблем с сердцем у заслуженного Д`Артаньяна страны – его привычка смолить без передышки, ведь курит актер очень много и очень давно.

Ранее мы рассказывали, что от развода в свое время изменившего жене Боярского спасла тяжелая болезнь.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей