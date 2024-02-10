Легенда цирка о легенде кино: Гнеушев вспомнил о дружбе с Абдуловым

Легенда цирка о легенде кино: Гнеушев вспомнил о дружбе с Абдуловым
Александр Абдулов. Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look /globallookpress.com
Знаменитый цирковой артист рассказал, как познакомился с первой женой актера

Валентин Гнеушев по праву носит звание легенды цирка. Ученика прославленного Юрия Никулина, победителя нескольких международных цирковых фестивалей связывала тесная дружба с разными советскими знаменитостями. В том числе и с актером Александром Абдуловым.

Гнеушев давно не общается с прессой, но сделал исключение для Андрея Малахова и пришел на его программу. Поговорили о творчестве, о теплых моментах прошлого, о людях, с которыми дружил циркач. Он вспомнил, как познакомился с первой супругой Александра Абдулова. Они тогда встретились с другом за рюмкой.

"Справа какая-то дохлая тетка. Я спрашиваю: "А что ты ее пригласил?" В ответ: "это моя невеста, Алферова", – вспомнил цирковой артист.

Гнеушев предположил, что друг женился на актрисе, потому что мечтал стать отцом, а у Ирины Алферовой росла дочь, которую Александр принял как родную. Они не раз встречались после свадьбы, и Гнеушев видел, что Александр счастлив в семье и заботится о своих любимых. К сожалению, брак рухнул в 1993 году, и самая красивая пара советского кино распалась. Хотя и до, и после Ирина и Александр не раз снимались вместе в одних картинах и даже играли роли супругов или влюбленных.

Второй брак звезды фильма "Чародеи" оказался очень коротким, но ярким и счастливым. Именно в нем Александр Абдулов наконец стал отцом – жена Юлия Мешина родила ему дочку Евгению. К сожалению, с любимым ребенком счастливый отец не провел и года: в январе 2008 года он скончался от рака.

Ранее мы писали, что знаменитый Д`Артаньян мог иметь другое лицо: роль мушкетера Михаил Боярский украл у Александра Абдулова.

Источник: Программа "Малахов" ✓ Надежный источник
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