Агутин открыто обратился к дочери-американке

Певец сказал важные слова взрослой наследнице

Леонид Агутин и исполнительница хита "Городок" женаты много лет. Отношения их длятся свыше четверти века и эта пара всегда считалась одной из самых крепких и любящих. Незадолго до свадьбы певица подарила будущему мужу дочь, у которой сегодня день рождения. Агутин поздравил наследницу, живущую много лет в Америке.

На своей странице в социальных сетях певец выложил старую фотографию с крошкой-дочерью, а в подписи признался, что младшей принцессе уже четверть века, и выплеснул свою любовь к дочери.

"Я горжусь тобой, наша очень взрослая, крутая и невероятно талантливая девочка! И очень люблю!" – радовался исполнитель.



Подписчики присоединились к славословиям счастливого отца, признав, что он высказался как настоящий любящий родитель. Саму Елизавету-Марию тоже поздравили в комментариях.

Напомним, дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина с детских лет живет в Америке и имеет гражданство США. Пойдя по пути творческих родителей, наследница создала собственную рок-группу и занялась музыкой. У Агутина есть еще старшая дочь Полина, от прошлого брака с Марией Воробьевой.

Ранее мы писали, что поклонники в очередной раз заподозрили звездную чету в разводе из-за грустного поста музыканта в соцсетях.

