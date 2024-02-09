"Я его поймаю": лишившийся денег Антонов пригрозил знаменитому артисту

"Я его поймаю": лишившийся денег Антонов пригрозил знаменитому артисту
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
DJ Smash известен своими ремиксами. Правда, не все авторы оригинальных композиций оказываются довольны

DJ Smash признался, например, что не покупал права на песню Юрия Антонова “Летящей походкой” перед тем, как выпустить на нее ремикс. “Была б моя воля, я вообще бы Антонова полностью переремиксировал, но Юрий Михайлович, человек, как мы знаем сложный в этом плане”, – поделился музыкант.

На вопрос отмыл ли по правам DJ Smash песню Юрия Антонова, тот ответил: “Конечно, нет”. И добавил: “Мы это делали вообще для клуба “Шамбала”, потом “Дягилев” – для всех клубных проектов. До сих пор статус у этой песни неофициальный, да”. 

DJ Smash отметил, что не обращался к Антонову по вопросу авторских прав, но узнал, что он его ищет. Ведь Антонов, получается, лишился денег!

"И я понял, что не надо с ним встречаться. Он давал уже интервью и говорил: "Я его поймаю!", – рассказал артист.

Фото: пресс-служба

При этом сам DJ Smash в интервью подкасту “Ниче святого” от HiFi-стриминга Звук признался, что не просил гонорар от певицы Светы, которая вернула популярность, благодаря одному из его ремиксов: “Никто никому не должен. Мы же не можем все монетизировать. Это момент творческий абсолютно. Я это делаю абсолютно не для того, чтобы как-то что-то спродюсировать или сменеджерить", – пояснил он.

Источник: "Ниче святого"
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