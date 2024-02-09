"Рожденный дважды": о невероятной победе Костомарова над смертью сняли фильм

Мужество, героизм, стойкость и выдержка!

Фильм "Роман Костомаров: рожденный дважды", рассказывающий о борьбе легендарного спортсмена, перенесшего тяжелую болезнь, выйдет в российский прокат 9 марта. Это история о возвращении фигуриста к полноценной жизни благодаря поддержке его семьи, близких людей и помощи высокопрофессиональных врачей.

Напомним, в январе прошлого года внезапная болезнь практически лишила жизни Романа Костомарова. Он находился в коме, врачи провели ему несколько операций и были вынуждены ампутировать конечности. Прогнозы на выздоровление были менее процента. Но он выжил. А уже через 11 месяцев снова вышел на лед со своей партнершей Татьяной Навкой, чтобы исполнить их знаменитую программу "Кармен", принесшую им золотую олимпийскую медаль. Он, как и его герой тореадор, смог укротить болезнь, победить смерть и вернуть себе полноценную жизнь.

"Если бы мне кто-то рассказал, что со мной все это произойдет, я бы точно не поверил и сказал, что это кино какое-то, – говорит спортсмен. – Вот мы и решили снять обо всем этом фильм и показать, как все было на самом деле. Это мой путь практически из детства и до сегодняшнего дня. Но в главных ролях тут даже не столько я, сколько моя семья – мама, жена, дочь, – друзья, коллеги, врачи. Это в том числе и их истории, как они через все это проходили и откуда брали силы".

