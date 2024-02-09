Появились новости о состоянии Штурм после пожара

В доме звезды произошло чрезвычайное происшествие

Певица Наталья Штурм оказалась в числе эвакуированных людей во время пожара в многоквартирном доме на улице Черняховского. Ночью у него загорелась крыша. Артистка вышла на связь и рассказала, как она себя чувствует после происшествия.

По словам звезды, ночью она не спала – смотрела сериал. Вскоре Наталья прочла новости о пожаре в интернете, выглянула в окно и увидела черный дым. Тут же она экстренно собрала вещи и побежала предупредить соседей.

"В соседнем подъезде были инвалиды-колясочники, женщин на руках выносили", – вспомнила певица в беседе с "Пятым каналом".

На улице она встретила поэта-песенника Михаила Ношкина, живущего в подъеде рядом. Мужчине 87 лет и, как отметила Штурм, для него произошедшее стало серьезным стрессом.

Пожар уже удалось потушить. Пока жители многоквартирного дома будут находиться в пункте временного размещения, однако Наталья Штурм планирует вскоре вернуться в свою квартиру.

Это второй пожар за последние пару месяцев в семье артистки. Ранее загорелась квартира ее дочери, женщину даже увезли на скорой.