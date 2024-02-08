Это конец: карьера Кристины Орбакайте бесславно завершилась из-за языка матери

Это конец: карьера Кристины Орбакайте бесславно завершилась из-за языка матери
Фото: Утро.ру
Старшая дочь Аллы Пугачевой долгое время была в топе эстрадных звезд. Она пела в Кремле и "Крокусе", ездила по стране, была во всех сборных концертах. Все рухнуло в одночасье.

"Сталин как-то сказал, что "сын за отца не отвечает", – говорит актриса и певица Алена Кравец. – Но в данном случае дочь отвечает именно за грехи матери. Сама Кристина никак не обозначала гражданской позиции, никого не критиковала. Но все помнят антироссийские выпады ее очередного отчима-иноагента. Помнят, что мать покинула Родину и оставшихся тут называет "холопами" и "рабами". Вот за это и расплачивается сейчас Кристина".

Кравец уверена, что карьера Орбакайте на этом завершилась.

"Увы, рано и бесславно, – говорит Алена. – Ведь это позор для артиста, когда тебя везде гонят в шею и не хотят твоих выступлений".

"Теперь удел Кристины – петь в ресторанах, барах, шаурмичных, – считает Кравец. – Больших залов и эфиров ей никто уже не даст. Но есть шанс все исправить – поехать спеть в госпиталь, перевести деньги в помощь армии России, прямо сказать о своем патриотизме, порвать американский паспорт. И тогда народ может простить звезду".

Фото: Утро.ру

Напомним, в последний раз Кристина Орбакайте давала большой сольный концерт в столице 25 мая 2021 года – по случаю юбилея. Он дважды отменялся из-за ковидных ограничений и в итоге был перенесен из Кремля в "Крокус".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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