В Эстонии отменили выступление Клавы Коки и запретили въезд в страну

Российская певица планировала побывать в Таллине 29 марта

Выступление российской исполнительницы Клавдии Высоковой, которая известна как Клава Кока отменили в эстонском городе Таллине. Власти страны выдали официальный запрет спеть песни, оправдав это тем, что певица недостаточно однозначно осудила действия российской власти. Положение Коки, по версии правительства Эстонии, усугубило то, что исполнительница недавно выступала в новых регионах России.

Впрочем, в Таллине посчитали , что отмененного концерта недостаточно, и запретили девушке въезжать в страну вплоть до 2027 года. Даже при том, что у Клавы и ее музыкальной команды есть все документы, разрешающие посещать Эстонию. Также пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур заявил, что нельзя приглашать в страну артистов, которые поддерживают Кремль.

Между тем организатор концертов Клавы Коки Юрий Метс до последнего не знал, что ее шоу отменят, как и сама певица, которая до сих пор не прокомментировала произошедшее.

Выступление российской исполнительницы должно было состояться 29 марта. Эстонские поклонники восприняли это с радостью и скупили билеты за несколько дней. Самые дешевые можно было приобрести за 35 евро, что составляет порядка 3500 рублей.

Ранее Клава Кока показала живот после слухов о беременности.