Камила Валиева сделала заявление о подсыпанном допинге

Камила Валиева сделала заявление о подсыпанном допинге
Камила Валиева. Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка назвала три возможные причины попадания препарата в организм

Несколько недель назад Спортивный арбитражный суд признал виновной российскую спортсменку Камилу Валиеву в принятии допинга. Девушку дисквалифицировали на четыре года и лишили всех наград в период с 25 декабря 2021 года. На слушании по делу фигуристка рассказала три версии, как триметазидин мог попасть в ее организм. 

Так, по словам Камилы, препарат с похожим составом принимает ее дедушка. Согласно первому варианту, вещество попало в организм через еду с общей посуды. Однако CAS такой вариант не принял, так как россиянка не смогла это доказать, сообщило интернет-издание "Подмосковье сегодня"

По второй версии, триметазидин оказался в организме через разрешенные препараты и добавки, которые принимает каждый спортсмен: гипоксен, L-карнитин и экдистерон, передает телеканал "360". Они разрешены в России и считаются поддерживающими. 

Третий вариант попадания препарата в организм россиянки гласит, что в этом были заинтересованы конкуренты. Камила рассказала, что в период проведения чемпионата России контактировать с едой участников могли все присутствующие на играх. 

"<...> в зоне, где спортсмены переодевались, ели и готовились к соревнованиям, находилось много незнакомцев, которых там быть не должно",  —  вспомнила 15-летняя фигуристка. 

Как бы ни было на самом деле, суд уже принял решение и, не поверив Камиле, отстранил ее от участия на 48 месяцев.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе плюнули в лицо после допинг-скандала с Камилой Валиевой.

Источник: РИА Новости Спорт ✓ Надежный источник
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