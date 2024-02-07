Лоза сделал заявление об отмене концертов Орбакайте

Артист считает, что никто из коллег по цеху не расстроился

За полтора месяца нового года насчитывается уже немало отмен выступлений эстрадных звезд. Кого-то настигла кара за участие в "голой вечеринке", кого-то за неосторожные высказывания, а кому-то припомнили иностранное гражданство. Дошла очередь и до Кристины Орбакайте.

Еще недавно никто не мог подумать, что привычные имена, годами звучавшие на концертах, внезапно пропадут из эфира. Кристину Орбакайте долгое время не трогали: певица помалкивала о своей позиции в отношении происходящего в стране. Но теперь ее родственные связи с беглой Примадонной и ее мужем-иноагентом стали поводом для возмущения россиян. В ту же копилку и местожительство самой Орбакайте, перебравшейся в США.

Концерты исполнительницы хита "Танго втроем" сорваны уже в нескольких сибирских городах. Гастроли не состоятся, причины срыва не озвучиваются. Организаторы заверяют, что мероприятия пройдут в течение года или через год, но точных сроков не называют.

Юрий Лоза уверен, что россияне ничего не потеряли, лишившись возможности ходить на концерты Кристины Орбакайте. Автор и исполнитель считает, что происходящее с выступлениями артистки связано явно не с ее музыкой. Также композитор заявил, что коллеги по цеху совершенно не расстроены проблемами Кристины и других "отмененных".

"Вся эта компания сказала "спасибо" – больше эфиров, больше возможностей", – сделал заявление композитор.

Сама же Кристина Орбакайте нацелилась на Израиль, коль скоро в России ее выступления сорваны возмущенной общественностью, недовольной тем, что певица живет в США, а на Родину приезжает зарабатывать. Комментариев ни по поводу срыва концертов, ни по поводу своей позиции артистка не дает.

Как будет развиваться ситуация с работой Орбакайте в России, покажет время. Пока же, судя по количеству возмущений, ее не рады видеть на отечественной сцене, а значит, и заработков тут у нее не будет.

Ранее мы писали, что Оскар Кучера разочаровался в Орбакайте и перестал ее защищать.

