Режиссер принял решение назвать патриотичным спектакль с Серебряковым

По его словам, сейчас в стране очень нужны подобные произведения

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский утверждает, что посмотрел спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт, который сейчас активно отменяют по стране. Режиссер назвал его патриотичной постановкой, после которой "хочется жить дальше".

Спектакль с Серебряковым и Раппопорт начали отменять после возмущений общественности. Люди были недовольны тем, что артисты гастролирую по России и зарабатывают деньги. Актеру припомнили, что ранее он проживал в Канаде, а артистке ее позицию в отношении конфликта на Украине. Позже подключились активисты, которые начали писать письма в региональные Минкульты.

Заславский рассказал, что во время просмотра "Эйнштейна и Маргариты" он остался под крайне приятным впечатлением. И выразил надежду, что вскоре публика все же сможет увидеть спектакль.

"Это не только очень патриотическая история, но и вдохновляющая, умиротворяющая", – поделился он.

По его словам, подобное творчество крайне необходимо в современных условиях.

Ранее режиссер объяснил, почему Раппопорт принимала участие в съемках фильма "Летучий корабль".