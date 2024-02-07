Режиссер принял решение назвать патриотичным спектакль с Серебряковым

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Ректор ГИТИСа Григорий Заславский утверждает, что посмотрел спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт, который сейчас активно отменяют по стране. Режиссер назвал его патриотичной постановкой, после которой "хочется жить дальше".
Спектакль с Серебряковым и Раппопорт начали отменять после возмущений общественности. Люди были недовольны тем, что артисты гастролирую по России и зарабатывают деньги. Актеру припомнили, что ранее он проживал в Канаде, а артистке ее позицию в отношении конфликта на Украине. Позже подключились активисты, которые начали писать письма в региональные Минкульты.
Заславский рассказал, что во время просмотра "Эйнштейна и Маргариты" он остался под крайне приятным впечатлением. И выразил надежду, что вскоре публика все же сможет увидеть спектакль.
"Это не только очень патриотическая история, но и вдохновляющая, умиротворяющая", – поделился он.
По его словам, подобное творчество крайне необходимо в современных условиях.
Ранее режиссер объяснил, почему Раппопорт принимала участие в съемках фильма "Летучий корабль".
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