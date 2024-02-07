Гудкова заметили в клипе украинской участницы "Евровидения"

Комику напомнили о связях в Киеве

Комик Александр Гудков несколько лет назад плотно сотрудничал с украинской артисткой Alyona Alyona, которая в этом году отправится на "Евровидение" от своей страны. В Сети артисту припомнили появление в одном из клипов девушки.

В совместной работе они спародировали в своем ключе фрагменты на мотив фильма "Отель "Гранд Будапешт"". Знаменитости танцевали и устраивали погром в здании.

И хотя все было снято порядка трех лет назад, Гудкова активно критикуют россияне за тесное сотрудничество с украинкой.

"Кто-нибудь удивлен, что у представительницы на "Евровидении-2024" от Украины в клипе снимался Гудков?", "А куда еще этому Гудкову деваться, он никому не нужен", "Ему следует вообще забыть о России и всем, что у него тут имеется", – возмущается публика.

Где сейчас находится Александр Гудков – неизвестно. Ранее у него был заграничный тур со своим спектаклем для российской публики. При этом представители артиста отмечали, что из России он не уезжал и продолжает жить в стране, как и прежде.

Ранее сообщалось, что Гудков готов снова выступить на российской площадке, но для этого он выставил несколько жестких условий.