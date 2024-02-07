Солистка "Фабрики" стала жертвой насмешек Галкина*: "Унизил при всех"

Комик высмеял певицу в своем шоу

Солистка группы "Фабрика" Ирина Тонева, в отличие от многих звезд шоу-бизнеса, ведет спокойную семейную жизнь и не участвует в скандалах. 46-летняя певица замужем за Алексеем Биржа уже 7 лет. Единственное, что омрачает жизнь, — отсутствие детей. Певица призналась, что очень расстраивается по этому поводу.

"Я делаю все, что в моих силах. Но карма многое решает! Я надеюсь на то, что все получится", — поделилась своими переживаниями Ирина.

Ну а пока коллеги пытаются приободрить исполнительницу, Максим Галкин* решил надавить на больную мозоль девушки. Еще до побега из России он публично высмеял возраст Ирины, заявив, что пора бы задуматься о детях, ведь "часики-то тикают". Свидетелями "остроумия" Галкина* стали тысячи зрителей.

Впрочем, сама Ирина никак не комментировала недостойную выходку комика. За нее вступилась телеведущая Яна Чурикова. Она заявила, что почти ровесница с Ириной, и посоветовала Галкину* посмотреть на свой возраст.

Ирина Тонева — одна из участников группы "Фабрика", которая выступает в составе с момента основания коллектива. На вопрос о сольной карьере певица ответила, что покидать группу не собирается и предпочитает развиваться вместе с "родными" музыкантами.

Ранее стало известно, почему Галкина* выгнали с Бали.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ