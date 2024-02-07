Оскар Кучера неожиданно разочаровался в Орбакайте: "Беру свои слова назад"

Выходка певицы шокировала актера

Еще недавно Оскар Кучера возмущался отменой концертов Кристины Орбакайте и требовал справедливости, мол, не должна дочь расплачиваться за ошибки матери. Однако недавно в своем Telegram-канале актер сообщил, что разочаровался в артистке. Дело в том, что до него дошли снимки, на которых дочь Примадонны в костюме цвета украинского флага, в компании Максима Покровского*, Дмитрия Быкова* и других знаменитостей бежавших из России.

"<...>беру свои слова назад! Никаких больше вечеринок, как пела известная некогда группа", — заявил актер.

Ранее Кучера заступался за Орбакайте, напомнив всем, что она не высказывалась против России, а просто живет в Америке. Отмену ее концертов он назвал "бредятиной".

Напомним, долгое время певице удавалось усидеть на двух стульях, и ее никто не трогал. Многомиллионные гонорары из России Орбакайте увозила в Штаты, а затем возвращалась за новой порцией прибыли в страну, в которой ей жить не хочется. Однако недавно лавочку для исполнительницы прикрыли и начали массово отменять ее концерты.

Так, недавно стало известно, что от опальной Кристины Орбакайте сбежал даже ее концертный директор. Он заявил, что не хочет работать с певицей, ведь больше у нее нет шансов выступить в России.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ