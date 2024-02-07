Оскар Кучера неожиданно разочаровался в Орбакайте: "Беру свои слова назад"

Оскар Кучера неожиданно разочаровался в Орбакайте: "Беру свои слова назад"
Оскар Кучера. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выходка певицы шокировала актера

Еще недавно Оскар Кучера возмущался отменой концертов Кристины Орбакайте и требовал справедливости, мол, не должна дочь расплачиваться за ошибки матери. Однако недавно в своем Telegram-канале актер сообщил, что разочаровался в артистке. Дело в том, что до него дошли снимки, на которых дочь Примадонны в костюме цвета украинского флага, в компании Максима Покровского*, Дмитрия Быкова* и других знаменитостей бежавших из России. 

"<...>беру свои слова назад! Никаких больше вечеринок, как пела известная некогда группа",  —  заявил актер. 

Ранее Кучера заступался за Орбакайте, напомнив всем, что она не высказывалась против России, а просто живет в Америке. Отмену ее концертов он назвал "бредятиной". 

Напомним, долгое время певице удавалось усидеть на двух стульях, и ее никто не трогал. Многомиллионные гонорары из России Орбакайте увозила в Штаты, а затем возвращалась за новой порцией прибыли в страну, в которой ей жить не хочется. Однако недавно лавочку для исполнительницы прикрыли и начали массово отменять ее концерты. 

Так, недавно стало известно, что от опальной Кристины Орбакайте сбежал даже ее концертный директор. Он заявил, что не хочет работать с певицей, ведь больше у нее нет шансов выступить в России. 

*признан иноагентом по решению Минюста РФ 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей