В российском городе отменили концерт Ваенги

Выступление должно было состояться в Иванове

В подмосковном Иванове отменили концерт Елены Ваенги. Звезда заявила, что это произошло из-за проблем с оборудованием. По словам певицы, техника подвела в последний момент, когда зрители уже собрались в зале, а исполнительница была готова выйти на сцену.

"Мы попали в такую ситуацию в первый раз. В этом не виноват никто", — со сцены заявила расстроенная певица.

Впрочем, несколько песен она все же спела в теплой камерной обстановке на небольшую аудиторию. Поклонники задарили исполнительницу хита "Шопен" цветами, а та, в свою очередь, не пожалела времени, чтобы раздать автографы и сделать несколько снимков с фанатами.

Елена Ваенга также сообщила, что отмененный концерт будет перенесен на 30 мая. Тем, кто не сможет прийти на выступление в этот день, вернут деньги за билеты.

Впрочем, это уже второй раз в этом году, когда концерты Елены Ваенги отменяются. Так, 13 января не состоялось выступление в Санкт-Петербурге. Тогда певица пожаловалась на плохое самочувствие и рассказала, что все новогодние праздники пролежала с высочайшей температурой, как и вся ее семья. Причиной Ваенга назвала тяжелое течение гриппа.

Поклонники начали переживать за исполнительницу, ведь и на здоровье она жалуется не впервые. До этого, например, лишилась чувств прямо на глазах большого количества зрителей во время спектакля.