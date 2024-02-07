В российском городе отменили концерт Ваенги

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В подмосковном Иванове отменили концерт Елены Ваенги. Звезда заявила, что это произошло из-за проблем с оборудованием. По словам певицы, техника подвела в последний момент, когда зрители уже собрались в зале, а исполнительница была готова выйти на сцену.
"Мы попали в такую ситуацию в первый раз. В этом не виноват никто", — со сцены заявила расстроенная певица.
Впрочем, несколько песен она все же спела в теплой камерной обстановке на небольшую аудиторию. Поклонники задарили исполнительницу хита "Шопен" цветами, а та, в свою очередь, не пожалела времени, чтобы раздать автографы и сделать несколько снимков с фанатами.
Елена Ваенга также сообщила, что отмененный концерт будет перенесен на 30 мая. Тем, кто не сможет прийти на выступление в этот день, вернут деньги за билеты.
Впрочем, это уже второй раз в этом году, когда концерты Елены Ваенги отменяются. Так, 13 января не состоялось выступление в Санкт-Петербурге. Тогда певица пожаловалась на плохое самочувствие и рассказала, что все новогодние праздники пролежала с высочайшей температурой, как и вся ее семья. Причиной Ваенга назвала тяжелое течение гриппа.
Поклонники начали переживать за исполнительницу, ведь и на здоровье она жалуется не впервые. До этого, например, лишилась чувств прямо на глазах большого количества зрителей во время спектакля.
Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием
Некоторые политики стараются усугубить ситуацию