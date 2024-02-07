Стали известны личности сокамерниц Блиновской в СИЗО

Стали известны личности сокамерниц Блиновской в СИЗО
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Елена пробудет под стражей до 26 апреля

Нарушившая правила домашнего ареста Елена Блиновская быстро оказалась в СИЗО. Теперь вместо мягкого дивана в гостиной приходится сидеть на металлических кроватях, а вместо вечеринок из досуга – прогулки под присмотром. Сообщалось, что из-за нового образа жизни Блиновская была на грани депрессии: ничего не ела и не общалась с сокамерницами. Однако сейчас "королеву желаний" перевели из карантинной камеры на 20 человек в обычную, и теперь у Елены новые соседки.

Сейчас главная марафонщица страны находится в СИЗО-№6. Четырехместную камеру с Блиновской разделили женщины из мира науки, сообщает телеканал RT

"Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки – доктор наук и кандидат наук",  —  передает слова источника информационный ресурс "Радио 1"

Также известно, что обе женщины находятся под стражей впервые, но дольше, чем "королева желаний". Такая практика присутствует и практикуется повсеместно для того, чтобы минимизировать количество конфликтов между заключенными, отмечает телеканал "360"

Напомним, Блиновская оказалась под арестом из-за нарушения режима домашнего ареста. Марафонщица закатила вечеринку на Новый год и пригласила множество гостей, хотя по условиям это было запрещено. Теперь “королева желаний” пробудет в СИЗО до 26 апреля. 

Ранее стало известно, как питается Елена Блиновская в СИЗО.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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