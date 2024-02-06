Неожиданному отъезду Крутого в США нашли объяснение

Неожиданному отъезду Крутого в США нашли объяснение
Игорь Крутой. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press /globallookpress.com
Повод навестить свою квартиру в Майами у продюсера более чем веский

Недавно в Соединенных Штатах Америки заметили автора многих композиций и продюсера Игоря Крутого. В Майами композитора привела важная для него дата: юбилей любимой мамы, которая много лет живет в Америке и из-за здоровья и возраста давно не приезжает в Россию.

Светлане Семеновне исполняется 90 лет. Кроме того, в США Крутой увиделся с любимой дочерью Александрой, которую искренне обожает. Как долго композитор пробудет в Штатах, неизвестно. Жить, по крайней мере, ему есть где. Элитную недвижимость в солнечном Майами композитор купил еще в девяностые. Тогда же американские апартаменты приобрели многие его коллеги по цеху: звездные пары Николаев-Королева, Варум-Агутин, Ирина Аллегрова и другие эстрадные знаменитости.

У Крутого шикарная квартира с видом на океанский берег. Там же, в Соединенных Штатах Америки, сейчас находится и сестра композитора Алла, уже не первый год живущая на два континента. Она тоже обзавелась роскошным жильем на первой береговой линии и с декабря прошлого года находится там, угощая близких кулинарными шедеврами.

Ранее мы писали, что вопрос о причинах отсутствия Аниты Цой на "Песне года" она переадресовала команде Игоря Крутого и ему самому как организаторам концерта.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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