"Современник" отменил спектакли по пьесе Улицкой

В репертуаре театра не осталось постановок по произведениям этого автора

Театр "Современник" снял с репертуара запланированные на февраль и март спектакли по пьесе писательницы Людмилы Улицкой. Об этом сообщает ТАСС.

Недавно автор книги "Казус Кукоцкого" призналась пранкерам, что отправляет деньги украинской армии. После издательство АСТ тут же приостановило выплату гонораров по договорам с писательницей до выяснения правды и официального объяснения самой Улицкой.

В репертуаре "Современника", как сообщили в пресс-службе театра, постановок по произведениям Улицкой больше нет. Кроме того, спектакли отменены и в Перми. Судьбу постановки решат после того, как станут известны итоги проверки в отношении автора.

Кроме того, Сергей Миронов, возглавляющий партию "Справедливая Россия – За правду", потребовал проверить писательницу на тему спонсирования ВСУ и направил просьбу о проверке главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Напомним, Людмила Улицкая – писательница, создавшая нашумевшие романы "Казус Кукоцкого", "Даниэль Штайн, переводчик" и др. Улицкой присуждены несколько крупных литературных премий, а ее произведения переведены на 32 языка.

Ранее на заявление писательницы отреагировала актриса Яна Поплавская.

