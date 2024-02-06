Орбакайте лишилась концертного директора в России

Мужчина решил не продолжать сотрудничество с певицей

Концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан, который отвечал за организацию и подготовку выступлений артистки в России, отказался дальше с ней работать. Об этом сообщил музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

По его словам, на данный момент у знаменитости нет шансов выступить на российской площадке. Есть вероятность, что она сможет дать представление на закрытом мероприятии или корпоративе, однако она невысокая.

"Если даже концертный директор отрекся от Орбакайте, это означает, что у нее все меньше шансов работать в России", – указал обозреватель.

Полупанов напомнил, что Орбакайте является обладателем американского паспорта и значительную часть времени в году живет в США. Ее возвращение на "Песню года" он назвал попыткой напомнить всем о себе, а не желанием заработать.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте собирается выступить в московском баре "Петтер" 5 марта.