Умер артист из "Счастливы вместе" и "Глухарь" Симонец

Умер артист из "Счастливы вместе" и "Глухарь" Симонец
Фото: www.unsplash.com
Звезде был 61 год

В культурной сфере произошла очередная трагедия. Сегодня, 6 февраля, стало известно о смерти популярного российского артиста театра и кино Александра Симонец. Земное пребывание знаменитости завершилось на 62-м году.

Ныне покойный артист известен широкому зрителю по участию в таких популярных телевизионных проектах, как сериалы "Счастливы вместе" и "Глухарь". Многие зрители хорошо запомнили талантливого артиста, который блистательно играл персонажей второго плана.

Сообщается, что актер умер в Благовещенске. Такими печальными новостями с общественностью поделились представители родного культурного учреждения знаменитости – Амурского областного театра драмы. Там сообщили, что Александр скончался скоропостижно, однако что послужило причиной трагедии, пока неизвестно.

К слову, ранее сообщалось о смерти популярного российского артиста Александра Агапова.

Источник: Амурский областной театр драмы ✓ Надежный источник

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