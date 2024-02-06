НТВ изменил решение по шоу "Маска" на фоне скандала с Киркоровым

Последствия "голой вечеринки" оказались грандиозными

Верные поклонники популярного музыкального телешоу "Маска", которое вот уже несколько лет выходит на телеканале НТВ, были неприятно удивлены решением руководства канала перенести премьеру нового пятого сезона на целую неделю. Многие тут же связали данный факт с громким скандалом, в котором поучаствовал один из судей музыкального конкурса Филипп Киркоров.



Как известно, под-король отечественной эстрады до сих пор страдает из-за "голой вечеринки", устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Киркоров оказался одной из самых пострадавших сторон. Все его новогодние выступления убрали из эфира, также были отменены запланированные на несколько месяцев вперед концерты.



НТВ в период первого удара по Киркорову, когда его активно убирали из новогодних выпусков, старался сохранить звезду в записи программы "Маска", так как аккуратно вырезать одного из четырех судий практически невозможно. Это привело к волне обсуждений.



Новый сезон популярного шоу должен был выйти на НТВ 11 февраля. Однако руководству пришлось изменить решение буквально за неделю – теперь сообщается, что программа появится в эфире 18 февраля, передает телеканал "360". Некоторые считают, что перенос может быть связан с необходимостью решить вопрос по членам жюри.



К слову, ранее стало известно, что зарплата Филиппа Киркорова резко упала.

