Провокация на могиле любимого в России артиста: водрузили вражеский флаг

Провокация на могиле любимого в России артиста: водрузили вражеский флаг
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Какое безобразие! Какая гадость! Какая низость!

"Чито гврито чито маргалито да", – эти строчки песни из фильма 1977 года "Мимино" знает и любит, кажется, каждый в нашей стране. Исполнивший их Вахтанг Кикабидзе долгое время считался самым любимым среди россиян грузином. "Мои года – мое богатство", "Виноградная косточка" – эти песни у нас в почете и сегодня.

Хотя сам Буба в конце жизни Россию проклял. Он, уже стоя одной ногой в могиле, говорил о желании выступить в Киеве на Майдане и о том, что будь сейчас он молодым, воевал бы на Донбассе в рядах ВСУ. 

Фото: Утро.ру

Но повоевать 84-летний певец и актер не успел – 15 января 2023 года он умер от почечной недостаточности. Похоронили его на престижном армянском Верийском кладбище Тбилиси рядом с женой, которую Буба пережил всего на 14 месяцев.

Фото: Утро.ру

Гроб с телом Кикабидзе был накрыт жовто-блакитным флагом. А сейчас такой же "прапор" водружен на могиле певца и соседствует с флажком Грузии, поддерживающей Незалежную.

Фото: Утро.ру

Появление этого флажка враждебной нашей стране державы многие считают провокацией и мерзостью. Ведь смерть, казалось бы, должна была всех примирить...

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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