Голод - не тетка: оставшаяся без работы Орбакайте вынуждена петь по кабакам

Голод - не тетка: оставшаяся без работы Орбакайте вынуждена петь по кабакам
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Как теперь зарабатывает на кусок хлеба старшая дочь Пугачевой

Концерты Кристины Орбакайте по всей стране стремительно отменяются. Ее не увидят и не услышат в Красноярске, Иркутске, Братске, Новосибирске, Чите. Состоятся ли концерты в Хабаровске и Петербурге – большой вопрос.

Но, как писал Антон Чехов в "Вишневом саде": "Есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись"

И Кристина Орбакайте вертится. Например, решила петь пока в кабаках. Так, 5 марта она будет выступать (ну, если концерт тоже не отменят) в московском баре "Петтер". Организаторы обещают лучшие вина и гастрономию от шеф-повара. Можно будет есть, пить и с аппетитом смотреть на выступление старшей дочери Аллы Пугачевой. 

Удовольствие, правда, это дешевым называть нельзя. Билеты у сцены стоят по 18500, а на галерке – по 9500. В зале всего около сотни мест. Получается, что выручка составит чуть более полутора миллионов рублей. Не густо, если знать, что за обычный кассовый сольник, если верить данным промоутров, Орбакайте получает около 5 миллионов рублей. Хотя, судя по схеме зала, народ и в бар не спешит брать билеты...

Фото: Утро.ру

Но поскольку другой работы пока нет, то приходится теперь петь по барам. Если так пойдет и дальше, но можно еще выступать возле палаток с шаурмой и с картошкой. Как говорится, голод не тетка, пирожка не поднесет.

Стоит заметить, что в последний раз старшая дочь Пугачевой давала большой сольный концерт в столице 25 мая 2021 года – по случаю юбилея. Он дважды отменялся из-за ковидных ограничений и в итоге был перенесен из Кремля в "Крокус". В декабре 2023-го она снималась в "Песне года", "Новогодней ночи на Первом канале" и в проекте "Я тебя люблю" для онлайн-кинотеатра KION.  

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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