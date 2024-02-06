Исполнительница поделилась секретами красоты

Известная певица конца 90-х Кристина Агилера появилась на публике и шокировала поклонников своим внешним видом. Фанаты отметили, что исполнительница невероятно похудела и совершенно на себя не похожа. Многие заподозрили, что 43-летняя Кристина принимает популярный в звездных кругах препарат для похудения. Однако сама Агилера только отмахивается, мол, добилась такой красоты благодаря своему усердию.

Так, певица поведала, что спонсоры ее стройной талии — двухчасовые занятия в спортзале пять дней в неделю и особая радужная диета. Кроме того, певица заявила, что изнурительные концертные туры также сказываются на фигуре. Впрочем, поверили звезде не все, ведь здоровый образ жизни Агилера вела постоянно, но такой фигуры у нее не было даже на рассвете карьеры.

Подчеркнуло роскошное тело Кристины Агилеры и платье, которое 43-летняя певица выбрала для церемонии вручения премии "Грэмми-2024". Звезда миновала красную дорожку и появилась сразу на сцене в обтягивающем нежно-голубом наряде со шлейфом.

Впрочем, поклонники отметили, что звезда не только невероятно похудела, но и изменилась на лицо. Некоторые даже заподозрили, что над Кристиной поколдовал пластический хирург.

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