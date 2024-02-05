Татьяна Буланова могла никогда не стать звездой: что произошло в жизни певицы

Проблемы с речью едва не стоили будущей знаменитости карьеры и на несколько лет отложили старт

Татьяна Буланова по праву считается звездой российской эстрады. Однако на вокальном небосклоне могло никогда не загореться такой звезды, как она: в театральный вуз Буланову не взяли... по причине дефектов речи.

Путь исполнительницы хита "Не плачь" на сцену был буквально через тернии к звездам. Она едва не отказалась от мечты, споткнувшись о жестокую действительность. Приемная комиссия в ВУЗе безжалостно швырнула Татьяну с небес на землю. Ей сказали, что речевому инвалиду лучше забыть о мечтах стать артисткой. План попасть на актерский через институт культуры провалился.



"Думала, что моя жизнь закончена", – вспомнила певица.





Подавленная абитуриентка почти готова была отказаться от грез о сцене, будучи зажатой и не раскрепощенной. Родители отправили ее на библиотечный факультет, и в итоге будущей звезде эстрады пришлось три года выдавать книжки и расставлять тома по полкам.

От скуки Татьяна занялась самодеятельностью и благодаря этим творческим вечерам снова набралась смелости для второй попытки. Стимулом стала высокая оценка ее вокальных данных местной публикой. После этого она последовала совету и отправилась учиться в школу-студию при "Мюзик-Холле", ставшую первой ступенькой ее звездного пути.

Ранее мы писали, что Татьяна Буланова была замечена в клинике после разговоров о беременности.

