Фирма Анны Asti оказалась по уши в долгах

Фирма Анны Asti оказалась по уши в долгах
Анна Asti. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Только налоговикам компания обязана выплатить 7,5 миллиона рублей

Украинская певица Анна Asti не ограничилась только музыкальной деятельностью. Певица запустила еще и лейбл Fenix Music. Однако что-то пошло не так, и компания оказалась в долгах по уши.

О создании лейбла Асти рассказала осенью прошлого года. По ее словам, создавала она компанию с целью помочь начинающим артистам пробиться на эстраду. Но, видимо, вокальных талантов у Анны больше, чем экономических, потому что уже сейчас фирма задолжала фискалам более семи с половиной миллионов рублей. Основная часть долга – налог на прибыль, чуть меньше – взыскание налога на добавленную стоимость. Ну и пени с просрочками, конечно же.

Прибыльной компанию сделать у основателей, к сожалению, не получилось. Только за 2022 год открытое акционерное общество "Феникс мьюзик" ушло в глубокий минус. Компания "заработала" минус 812 тысяч рублей. Что ждет ООО после уплаты налогов и есть ли у него перспективы сначала выплыть самому, чтобы потом начать помогать молодым артистам, пока неизвестно. Напомним, что после "голой вечеринки" Анне Асти, как и другим участникам, "прилетели" откаты и отмены, так что заработки сильно упали.

Ранее мы писали, что Анна Асти обратилась к россиянам с целью развеять слухи, возникшие на фоне ее отъезда из России.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей