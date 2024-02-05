Соседов допустил завершение карьеры Орбакайте после отмены концертов

Критик считает, что виной всему "сидение на двух стульях"

Российский телеведущий, музыкальный критик Сергей Соседов потребовал у Кристины Орбакайте публичного объявления с выражением своей позиции по поводу военных действий на территории Украины. Шоумен полагает, что продолжение музыкальной карьеры с концертной деятельностью в России не совместить с проживанием за пределами страны.

Как считает Соседов, позиция дочери Примадонны по поводу специальной операции до сих пор вызывает вопросы. Сергей не сомневается, что Орбакайте нашла способ усидеть "на двух стульях". И молчит – потому что видит перед собой пример матери, когда-то не имевшей себе равных, опасаясь за карьеру.

"Пора определиться. Спросить себя: кто ты и за кого ты?", – высказался Соседов.

Сергей, кстати, не исключает, что на фоне массовой отмены мероприятий Кристина может попрощаться с карьерой в России. Наличие предполагаемого двойного гражданства – ситуация странная и двойственная.

"Зарабатывает в России деньги, уезжает и тратит их в Америке, покупая дорогие вещи, виллы, квартиры. В такой ситуации ее карьера в России действительно может завершиться", – высказался критик.



Ранее сообщалось, что в Иркутске отменили выступление Орбакайте, назначенное на март. Все началось с недовольных жалоб в телеграм-канале главы города – желавшие отмены концерта пользователя заявили об американском гражданстве Орбакайте. Однако концерт отменен и в Красноярске, где, впрочем, не стали называть причину.