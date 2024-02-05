Концерты Орбакайте отменили в двух городах России после жалоб

Певицу преследует череда неудач

Дочери бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте долгое время удавалось сидеть на двух стульях – певица с комфортом жила в США, но отлично зарабатывала в России. Теперь же ситуация кардинально меняется, концерты знаменитости массово отменяют.



Сообщается, что выступление Орбакайте, назначенное в Иркутске на 12 марта, не состоится. Известно, что некоторое время назад соответствующие жалобы появились в телеграм-канале губернатора города. Недовольные запланированным приездом Орбакайте люди с негодованием писали, что у нее есть американское гражданство.



Также концерт знаменитости отменен в Красноярске. Там выступление Кристины Орбакайте было запланировано на 7 марта. Представители концертного зала "Гранд Хол Сибирь" заявили, что об отмене мероприятия им сообщили организаторы. Никакой дополнительной информации они не предоставили.



Стоит отметить, что Кристина Орбакайте уже достаточно давно живет в Соединенных Штатах Америки. До последнего времени это обстоятельство не мешало знаменитости успешно работать на российских площадках. Однако после бегства ее матери Аллы Пугачевой за границу общественность стала более пристально приглядываться к поведению самой Кристины. Чего стоит одна только провокация с украинским флагом на федеральном канале.



К слову, ранее стало известно об отмене спектакля с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт в Ярославле после жалоб активистов. Об этом пишет телеканал "360".

