Стало известно, как живет экс-ведущая ОРТ Буратаева

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Александра Буратаева — любимица народа, улыбчивая ведущая новостей на телеканале "ОРТ", который теперь называется "Первый канал". Она начала вести передачу в середине 90-х прошлого столетия. Ее популярность была феноменальной, ведь именно она заставила молодежь поверить в перестройку. Однако в момент, когда ее известность достигла масштабов страны, Александра бросила телевидение.
Стало известно, что карьеру на "голубом экране" Буратаева променяла на политику. Символично, что последний эфир телезвезда провела 31 декабря, и он был посвящен Борису Ельцину, который также покинул свой пост.
Однако в политике Александра задержалась не надолго. Вскоре Буратаева ушла в РЖД, стала работать пресс-секретарем директора компании, затем пиар-директором театра известного актера Сергея Безрукова, а после – президентом продюсерской компании "Со-дружество".
Впрочем, на телевидении зрители еще увидели Буратаеву, и не раз. Телезвезда вела развлекательные и новостные программы на телеканалах "Мир", "РТР" и "ТВ-Центр". До сих пор любимицу народа можно увидеть на "Москва-24". В романтическом проекте Александра помогает мужчинам красиво сделать предложение своим избранницам.
Ранее стало известно, что Урганту публично запретили возвращаться на телевидение.
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