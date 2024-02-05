Фрейндлих отказала внуку: не захотела играть уборщицу

Фрейндлих отказала внуку: не захотела играть уборщицу
Алиса Фрейндлих. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка прямо сказала, что думает

Звездный внук Алисы Фрейндлих Никита Владимиров пошел по стопам родственников и работает в киноиндустрии. Чтобы молодой специалист не "сел в лужу" на первых же проектах, знаменитая бабушка часто помогала Никите и снималась в его фильмах. Однако от последней роли Алиса Фрейндлих наотрез отказалась. Любимый внук приготовил для бабули роль уборщицы. 

"У нас там чудесная сцена в парилке. Для бабушки специально написали роль смешной уборщицы в бане",  —  рассказал подробности звездный наследник. 

Никита Владимиров был уверен, что бабушка обрадуется такой роли, ведь "смешную уборщицу" Фрейндлих, по его словам, еще не играла. Однако артистка сообщила внуку, что отказала из-за своего возраста, мол, неприлично женщине в 90-лет бегать перед камерой. 

Тем не менее Алиса Фрейндлих еще полна сил. Иначе как объяснить, что артистка регулярно играет в Большом драматическом театре Товстоногова, с удовольствием принимает участие в передачах и интервью на телевидении, а также с завидным постоянством приглашает гостей. Поправлять здоровье несколько раз в год 90-летняя Фрейндлих ездит в санаторий. 

Впрочем, Никита уверяет, что теперь Алиса Фрейндлих мечтает о тишине и спокойствие. Он рассказал, что бабушка не может и шагу ступить в Санкт-Петербурге. Стоит артистке выйти "в люди", к ней со всех сторон бегут поклонники и просят автограф и сфотографироваться. 

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Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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